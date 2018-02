Laiki, kad iespaidīgu fotogrāfiju uzņemšanai bija nepieciešama milzīga fotokamera, ir pagājuši uz neatgriešanos – ja ir vērīga acs, pietiek vien ar mobilo tālruni. To apliecina arī septītā ikgadējā konkursa " Mobile Photography Awards " uzvarētāju darbi, kas izvēlēti no aptuveni 7000 pērn tapušu foto no 65 pasaules valstīm. Fotogrāfijas vērtētas 19 kategorijās, un "Skats" piedāvā aplūkot pašus labākos kadrus katrā no tām.