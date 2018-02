Desmitiem Holivudas sieviešu, tai skaitā Gvineta Paltrova, Keita Bekinseila un Salma Hajeka, pēdējos mēnešos ir apsūdzējušas Vainstīnu seksuāli nepiedienīgās darbībās diapazonā no uzmākšanās līdz izvarošanai.

47 gadus vecā Tūrmane sestdien publicētā intervijā laikrakstam "The New York Times" pastāstīja par diviem incidentiem Londonā, kas notikuši pēc 1994. gadā uzņemtās filmas "Lubene" nonākšanas uz kinoekrāniem. Tie esot sekojuši neērtai epizodei kādā Parīzes viesnīcā, kur, kā apgalvo Tūrmane, Vainstīns bija ģērbies peldmētelī un ievedis viņu saunā, kad viņi satikās, lai runātu par scenāriju.

Tūrmane sacīja, ka pirmais incidents noticis Vainstīna apartamentos Londonas viesnīcā "Savoy". "Viņš nogrūda mani zemē. Viņš mēģināja uzvelties man virsū. Viņš mēģināja atkailināties. Viņš darīja visādas nepatīkamas lietas," stāstīja Tūrmane. Viņa sacīja, ka esot spējusi atbrīvoties šī uzbrukuma laikā. "Vainstīns atzīst, ka bija mēģinājis uzmākties Tūrmanei Anglijā pēc tam, kad bija pārpratis viņas signālus Parīzē. Viņš uzreiz atvainojās," laikraksts citēja Vainstīna reklāmaģenta paziņojumu.

Tūrmane sacīja, ka neilgi pēc pirmā incidenta devusies pie Vainstīna kopā ar savu draudzeni, lai izskaidrotos, bet producenta asistenti likuši viņai vienai tikties ar Vainstīnu viņa istabā. "Ja jūs to, ko izdarījāt man, darāt arī citiem cilvēkiem, jūs zaudēsiet savu karjeru, reputāciju un ģimeni – es jums to apsolu," Tūrmane toreiz pateikusi Vainstīnam. Vainstīns laikrakstam atzina, ka "viņa tiešām būtu varējusi to pateikt".

Tūrmanes draudzene Ilona Hermane atcerējās, ka aktrise iznākusi no šīs tikšanās "ļoti izspūrusi, bēdīga un ar tukšu skatienu" un pateikusi, ka Vainstīns draudējis izbeigt viņas karjeru. Vainstīs noliedza, ka būtu šādi rīkojies, un nosauca Tūrmani par "izcilu aktrisi". Viņš atzīmēja, ka viņam ar Tūrmani bijušas "koķetas un jautras darba attiecības" līdz Parīzes incidentam.

Intervijā laikrakstam "The New York Times" Tūrmane arī apsūdzēja režisoru Kventinu Tarantīno, ka viņš "Nogalināt Bilu" uzņemšanas laikā spiedis viņu braukt ar nedrošu automobili, tāpēc viņa cieta nopietnā avārijā, ietriecoties kokā.