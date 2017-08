Britu izcelsmes skaistule modeles karjeru uzsāka 2009. gadā, un nepagāja ilgs laiks, kad par viņu zināja visa pasaule. Lielu lomu Karas popularitātes vairošanā spēlēja viņas uzacis, par kurām arī pati modele labprāt jokojas – pat tie, kuri nespēj atcerēties viņas uzvārdu, zina to savādo modeli ar "tām" uzacīm.

2012. gadā viņa debitēja kā aktrise filmā "Anna Kareņina", un pēc virknes mazu lomiņu sekoja 2015. gada filma "Paper Towns", kurā jaunajai aktrisei bija uzticēta galvenā loma. Pērn daudzi viņu pamanīja supervaroņu ļembastā "Suicide Squad", bet šovasar viņa uz lielajiem ekrāniem mirdz filmā "Valerian and the City of a Thousand Planets".

Uzmanību jaunā zvaigzne pievērsusi arī ar savu privāto dzīvi – viņa ir starp tām slavenībām, kura atzinusi, ka ir biseksuāla, un nav vairījusies arī publiski demonstrēt attiecības ar sava dzimuma pārstāvēm.