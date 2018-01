Porziņģa atbalstītājiem pievienojies arī Holivudas jaunais talants, aktieris Ansels Elgorts, kurš pagājušajā gadā kino skatītājus priecēja aizraujošajā asa sižeta muzikālajā filmā "Zaļknābis pie stūres" ("Baby Driver").

Elgorts jau Ņujorkas "Knicks" sociālajos tīklos izplatītajā vēstījumā bija aicinājis atbalstīt Porziņgi balsojumā, bet tagad viņš arī savā privātajā "Twitter" profilā mudinājis cilvēkus atdot balsi par latviešu basketbolistu.

"Sekošu visiem, kuri palīdzēs iebalsot Porziņģi Visu zvaigžņu spēlē," savā "Twitter" profilā sola Elgorts, atgādinot, kā tas pareizi jādara.

Gonna follow everyone who helps vote Porzingis to the all star game over at #nbavote @kporzee just tweet it like that to vote! ⬇️ https://t.co/mrFKcOTISu— Ansel Elgort (@AnselElgort) January 10, 2018