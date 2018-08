Seksa skandāls: jauni pierādījumi #MeToo aktīvistes sakaram ar nepilngadīgo

Pēdējās dienās plašu rezonansi izraisījusi vēsts, ka itāļu aktrise un režisore, viena no kustības #MeToo aktīvistēm Asja Ardžento pirms aptuveni pieciem gadiem seksuāli izmantojusi tolaik nepilngadīgo aktieri un mūziķi Džimiju Benetu un vēlāk viņam par klusēšanu samaksājusi 380 tūkstošus ASV dolāru. Lai gan sieviete apsūdzības noliegusi, gaismā celti jauni pierādījumi, kas liek apšaubīt viņas vārdu patiesumu.

"The New York Times" pirms dažām dienām vēstīja, ka izdevuma rīcībā nonākuši dokumenti, kas pierāda, ka Ardžento 2013. gadā bijušas seksuālas attiecības ar Benetu. Aktierim tolaik bija 17, bet aktrisei – 37 gadi. Medijam informācija tika atsūtīta šifrēta e-pasta veidā, un vairāki cilvēki apliecināja dokumentu autentiskumu.

Tika vēstīts, ka Benets no Ardžento ir pieprasījis 3,5 miljonus ASV dolāru par nodarīto kaitējumu. 2018. gada aprīlī puisis ir saņēmis pirmo maksājumu 380 tūkstošu dolāru apmērā. Dokumenti, kas bija nonākuši izdevuma rīcībā, saturēja arī selfiju, kurā sieviete un pusaudzis redzami gultā.

Ardžento otrdien izplatīja publisku paziņojumu, kurā noliedza apsūdzības un apgalvoja, ka "es jutos dziļi aizvainota un šokēta, izlasot ziņas, kas ir pilnīgi meli". Sieviete kategoriski noliedza, ka viņai ar Benetu jebkad būtu bijušas seksuāla rakstura attiecības.

Tāpat arī aktrise apgalvoja, ka nauda Benetam pārskaitīta, jo puisis bija nonācis naudas grūtībās un vērsies pēc palīdzības. Iespaidīgo summu uz viņa kontu pārskaitīja Ardžento mīļotais vīrietis, amerikāņu televīzijas kulinārijas un ceļojumu raidījumu vadītājs Entonijs Burdēns, kurš 8. jūnijā nomira.

Savukārt Benets trešdien paziņojumā raidsabiedrībai CNN vēstīja, ka vairākus gadus klusējis, jo esot vēlējies lietu nokārtot privāti ar personu, "kura rīkojās nepareizi", bet tomēr nolēmis par to runāt publiski, kad "viņa pavērsa sevi par upuri".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

"Kad tas notika, es biju nepilngadīgs, un es tolaik mēģināju meklēt taisnību tā, kā man tas tobrīd šķita vispareizāk, jo es nebiju gatavs sekām, ko izraisītu mana stāsta publiskošana. Tobrīd man vēl šķita, ka mūsu sabiedrība to uzskata par kauna traipu, ja vīrietis nonāk šādā situācijā," savā paziņojumā vēstīja Benets.

Izdevums TMZ šonedēļ publiskojis iepriekš minēto selfiju, kurā Ardžento un Benets redzami gultā. Tāpat arī atklātībā nonākusi aktrises sarakste ar kādu draugu vai draudzeni, kurā sieviete, lai gan nav minējusi Beneta vārdu, stāsta, ka "man ar viņu bija sekss, tas bija dīvaini, es nezināju, ka viņš ir nepilngadīgs".

"Tā nebija izvarošana, bet es biju sastingusi. Viņš atradās man virspusē. Pēc tam viņš man teica, ka esot par mani fantazējis kopš 12 gadu vecuma," šonedēļ publiskotajā sarakstē vēstījusi Ardženta.

Tāpat arī sieviete rakstījusi, ka visus šos gadus no puiša regulāri esot saņēmusi mīlas vēstulītes un nepiedienīgus foto, bet tad pēkšņi viņa saņēmusi vēstuli no advokāta.

Jāatzīmē, ka Ardžento un Benets jau iepriekš bijuši pazīstami – 2004. gadā puisis spēlēja Ardžento dēlu filmā "The Heart Is Deceitful Above All Things".

Tāpat arī Ardžento bija viena no pirmajām sievietēm, kas apsūdzēja bēdīgi slaveno Holivudas producentu Hārviju Vainstīnu seksuālos noziegumos un bija viena no līderēm #MeToo kustībā.