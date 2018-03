😘 Лиза - молодец! Не смог присутствовать, был на съёмках. Вчера вся семья была на съёмках: я на Мосфильме, Лиза на подиуме, Алла в Кремле и только Гарри на хозяйстве! @gyudashkina @vyudashkin #детскийпоказ #елизаветагалкина

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Mar 21, 2018 at 4:22am PDT