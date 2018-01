Atņemts bērns un 'nopūdelētas' iespējas: Kristas dzīve pēc sociālā šova

Foto: Kadrs no video

Uzvarot šovā, Krista balvā saņēma iespēju uzsākt darba gaitas peintbola parkā. Kā projekta izskaņas sērijā atklāja Laima, kura šova laikā bija uzticīga Kristas atbalstītāja un tagad pati strādā peintbola parkā, Krista darbā ieradusies vien pāris reižu un vienā no tām mēģinājusi strādāt stiprās paģirās.

"Krista "nopūdelēja" savas iespējas," atklāja Laima. Pārējās dalībnieces neslēpa vilšanos par šādu pavērsienu, jo projekta laikā bija patiešām ticējušas panku meitenes apņēmībai mainīties un atbalstījušas viņu ceļā uz uzvaru.

Arī balvā saņemto planšetdatoru Krista nav izmantojusi tam paredzētajam nolūkam, bet atdevusi to lombardā, bet elegantā Linda, pie kuras pēc šova dzīvojušas vairākas šova dalībnieces, zināja teikt – Krista arī palaidusi garām iespēju ārstēties no atkarībām, kas viņai tika piedāvāta pēc tam, kad mūžībā bija devusies Deivija, kura pēc šova bija aicināta cīnīties ar atkarību no heroīna.

Tagad Krista jau vairākus mēnešus dzīvo Anglijā, kur mēģina nokārtot savu dzīvi.

"Man ir jāmaina vide, jo Latvijā ir visi mani draugi, tusiņi un dzerstiņi. Iespējams, man ir jānozūd," pirms prombraukšanas sprieda Krista.

Foto: Publicitātes foto

Tiesa, kā zināja teikt pārējās dalībnieces, Anglijā Krista pagaidām nav atradusi darbu un vienīgais, kas viņas dzīvē ir mainījies, ir valsts.

Projekta noslēguma sērijā arī tapa zināms – mazais Kristas dēliņš bijis izņemts no ģimenes un ievietots krīzes centrā. Kamēr Merilins tur atradies, Krista nav viņu apciemojusi, aizbildinoties, ka tā puisēnu tikai sāpinātu – labāk, lai puisēns viņu aizmirst, un tad tik ļoti nebēdātos mātes prombūtnes laikā. Tagad bērna tēvs atguvis aprūpes tiesības, un bērns aug pie viņa.

"Es sapratu, ka šobrīd es Merilinu atpakaļ nedabūšu. Tāpēc es gribu nokārtot savu dzīvi Anglijā un pēc tam mēģināt viņu atgūt," atzina Krista, un pārējās dalībnieces, lai gan nespēja pieņem to, ka māte pamet savu mazo atvasi, vēlēja viņai izdošanos.