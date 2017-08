Paldies visiem kāzu viesiem, kuri bija tika jauki un saziedoja visu šo dzīvnieku patversmei. Paldies @ulubele personālam par viņu lielo darbu. Un lūdzu atcerieties, ka patversmē saimniekus gaida daudzi sunīši, kucēni un kaķēni! Varbūt kādam mājās tieši pietrūkst četrkājainais draugs! 🐶🐶🐱



