"Labāk vēlāk, nekā nekad! Tas būs īstais teiciens par piedzīvoto pēdējā gada laikā, kad beidzot oficiāli nolauzu vidusskolu!" saviem sekotājiem padižojies "Ghetto Games" līderis, kurš savā "Instagram" ievietojis foto ar savu izglītības apliecību, kā arī aprakstījis garo ceļu līdz vidusskolas atestātam.

16 gadu vecumā viņš kā Latvijas U16 basketbola izlases spēlētājs devies mācīties Ventspils 1. ģimnāzijā, kā arī dzīvojis basketbola internātā. " Es biju cerību pilns, ka kļūšu par profesionālu basketbolistu, bet mana uzvedība neļāva man pabeigt iesākto un tieši marta sākumā tiku izmests no Ventspils 1. ģimnāzijas un sporta skolas," neslēpj Elbakjans.

Viņš pēc tam atgriezies Rīgā un iestājies Rīgas 99. vidusskolā, kur pabeidzis mācību gadu. "Tad teju vai parakstīju līgumu Polijā, bet tomēr – nē, un atkal meklēju jaunu skolu," piedzīvoto neveiksmi klāsta Elbakjans. Pēc tam viņš iestājies Rīgas 93. vidusskolā, bet arī tur viņam nesekmējies ar mācībām. "Tas bija laiks, kad pilnībā biju koncentrējies sportam un nekādi nevarēju rast motivāciju skolas sistēmai. Tiku izmests pēc pirmā pusgada!"

Tālāk savas zināšanas Elbakjans centies pierādīt Rīgas Raiņa 8. maiņu (vakara) vidusskolā, viņš viņš pats norāda – devies "kā pilnīgs loosers". Viņš esot "kaut ko centies, kaut ko rušinājies", bet tad sapratis, ka prioritāte vēljoprojām ir sports. "Trenējos sešas stundas dienā, septiņas dienas nedēļā, bet skolai motivāciju neatradu! Un tad 20 gadu vecumā ar sirds problēmu beidzās mans neizsapņotais profesionālā sportista sapnis," sarūgtinājumu neslēpj jauniešu iedvesmotājs.

Tālāk, kā viņš klāsta "Instagram", sekojis darbs nekustamajos īpašumos, celtniecībā, tad nākusi krīze, bet tikai 2009. gadā viņš atradis savu aicinājumu – "Ghetto Games". Savukārt vien 2018. gadā viņam izdevies beidzot absolvēt vidusskolu. Nozīmīgajā dzīves sasniegumā vairāki fani un sekotāji Elbakjanam veltījuši apsveikuma vārdus, kā arī uzmundrinājumu, lai viņš neapstājas pie sasniegtā.

Intervijā žurnālam "Sporto" 2016. gadā Elbakjans savulaik norādījis, ka beidzis Rīgas Raiņa 8. maiņu (vakara) vidusskolu, bet mācījies Rīgas Celtniecības koledžā, kā arī Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Taujāts, vai pēc Rīgas Raiņa 8. maiņu (vakara) vidusskolas viņam ir bijusi vēl kāda mācību iestāde, Elbakjans "Delfi Izklaidei" sākotnēji norāda – nē, bet pēc tam gan atzīst, ka bijušas divas iestādes, kuras labāk rakstā nepieminēt, jo tām var sanākt nepatikšanas.

"Delfi Izklaidei" Elbakjans arī atklāj savus panākumus centralizētajos eksāmenos. Visgrūtākais eksāmens "Ghetto Games" līdera skatījumā bijusi tieši matemātika, kur bijis īpaši jāgatavojas. " Matemātikā man izdevās sasniegt 50 %, vēsturē nesanāca daudz laika gatavoties. To, cik no dzīves zināju – to uzrakstīju," norāda Elbakjans, kurš šajā eksāmenā ieguvis 50 %. Latviešu valodā sasniegti 47 %, savukārt ļoti labi veicies krievu valodas eksāmenā, kurš viņš ir ieguvis 71 %. Savu augsto rezultātu krievu valodā Elbakjans skaidro ar to, ka viņa vecvectēvs bijis krievs, bet pats "audzis rajonā".

Tāpat Elbakjans šogad ir apņēmības pilns iestādies augstskolā. Viņš skaidri zina, ka izvēlētā mācību iestāde nebūs saistīta ar "augstāko matemātiku" un eksaktajām zinātnēm. "Ja es būtu jauns, tad gan būtu eksaktās zinātnes," pārdomās dalās jauniešu iedvesmotājs, kurš pats vairāk sliecas uz studijām biznesa, psiholoģijas vai vēstures virzienā.

Savukārt jauniešiem un topošajiem studentiem viņš iesaka paralēli mācībām strādāt – vienalga kādā nozarē, jo darbs iemācot dzīves gudrību un dod apjaust realitāti. "Galvenais – klausīt savai sirdij un nemīzt," rezumē Elbakjans.