Par to, ka drīz skanēs kāzu zvani, liecināja nedēļas nogalē Elīnas "Instagram" profilā publicētais foto no vecmeitu ballītes, kurā draudzenes no sirds izlīksmojušās kopā ar līgaviņu.

Jau drīz sociālajos tīklos parādījās ar foto no kāzu svinībām, kas notikušas Grieķijas galvaspilsētā Atēnās.

Elīnas un grieķu trenera attiecības aizsākās pēc tam, kad Dikeulaks trenēja Latvijas sieviešu basketbola valstsvienību. Publiski par tām sāka mēļot 2011. gada vasarā. Vēlāk Dikeulaka kā trenera vadībā Babkina spēlējusi vairākos ārvalstu klubos.

Savu privāto dzīvi Babkina komentējusi reti, bet 2011. gadā intervijā žurnāla "Klubs" viņa nedaudz ieskicēja savas un Dikeulaka attiecības profesionālajā jomā.

"Es to nejūtu, ka trenerim patīku labāk. Tā kā viņš mani vislabāk pazīst, es visvairāk "dabūju iekšās". Esmu izsviesta pat no treniņiem. Piemēram, kad esmu slikti trenējusies, neesmu koncentrējusies, treneris saka: "Paldies, Elīna, vari iet mājās!" Uz mani viņš to vien dara, kā auro. Cik daudz reižu ģērbtuvēs Polijā esmu līdz asarām! Viņš zina, ka varu spēlēt vēl labāk. Georgs ir godīgs. Kad nespēlēju labi, sēžu uz soliņa, mani nelaiž laukumā. Tā ir bijis ļoti bieži," toreiz stāstīja Babkina.

Šajā pašā intervijā sportiste norādīja, ka bauda brīvas meitenes statusu, jo īsi pirms Ziemassvētkiem izšķīrusies no drauga, ar kuru bija kopā trīs gadus.