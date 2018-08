Šopavasar par plašu skandālu izvērtās AS "ABLV Bank" līdzīpašnieka un padomes priekšēdētāja Oļega Fiļa un uzņēmējas, vīna lietpratējas Santas Zāmueles (tagad – Santa Bernāla) pusotru gadu ilgušās laulības šķiršana, pēc kuras bijušie dzīvesbiedri publiski vētīja ne tikai kopdzīves likstas, bet arī biznesa darījumus, un viss liecina par to, ka abi pagaidām negrasās aprakt kara cirvi.

Jūlija izskaņā tapa zināms, ka Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Fiļa iesnieguma par viņa bijušās sievas Santas iespējamajiem kriminālpārkāpumiem. Kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 177. panta 3.daļas. Šis pants paredz atbildību par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Par to paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Santa, kura ir pārcēlusies uz ASV un šovasar Kalifornijā apprecējās ar amerikāņu vīna festivālu rīkotāju, zīmola "Coastal Luxury Management" vadītāju un līdzdibinātāju Deividu Alanu Bernālu, izdevumam "Privātā Dzīve" šonedēļ sūkstījusies, ka bijušā vīra darbības apgrūtinot viņas uzņēmējdarbību.

Sieviete paudusi pārliecību, ka Fiļs neadekvāti reaģē uz šķiršanos un apzināti cenšas kaitēt bijušās sievas biznesam – šampanieša bāra "Magnum" un vīna veikala "Signature Wines" darbībai.

"Kā visi ir pamanījuši, mans bijušais vīrs diemžēl visai sāpīgi un neadekvāti reaģējis uz mūsu šķiršanos. Uzvedas ļoti agresīvi un izmanto apšaubāmas un necienīgas metodes, lai paustu savu sarūgtinājumu. Neskaitāmas īsziņas un konfrontācija maniem vecākiem, bāra un veikala darbiniekiem ir radījušas nepatīkamu emocionālu fonu. Taču ceram, ka Fiļa kunga stāvoklis ar laiku nostabilizēsies un viņa centieni meklēt aizvien jaunus veidus, kā ieriebt man, manai ģimenei, bāram un vīna biznesam, izbeigsies," sacījusi Santa.

Tāpat arī sieviete paudusi nostāju, ka bijušā vīra darbības apgrūtinot labu darbinieku atrašanu, jo tiek apzināti kaitēts viņas uzņēmumu reputācijai.

"Fiļa kunga darbības maldina partnerus, klientus un sabiedrību, tomēr patlaban gan bāra, gan vīna veikala biznesa attīstība rit saskaņā ar iepriekš paredzētajiem plāniem. Visas saistības tiek pildītas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, un mēs ar optimismu raugāmies nākotnē," piebildusi Santa.

Jau iepriekš mediji vēstīja, ka Fiļa bijušajai sievai un tās kontrolētajiem uzņēmumiem nav pilnībā nokārtotas finanšu attiecības par izsniegto aizdevumu apmēram viena miljona eiro apmērā un tā nodrošinājumu. Santas bizness piedzīvoja uzplaukumu pēc tam, kad 2016. gada oktobrī viņa apprecējās ar Fiļu.

Jau vēstīts, ka patlaban Fiļa bijušajai sievai pieder divas kompānijas – jau iepriekš minētie "Signature Wines" un "Magnum Bar", taču īsi pirms viņas un baņķiera laulības šķiršanas īpašnieks mainījies iepriekš sievietei piederošajai kompānijai "Lion and Rockstar".

Kompānija "Lion and Rockstar" reģistrēta 2013. gada oktobrī. Sākotnēji "Lion and Rockstar" pamatkapitāls bija 1,42 eiro un tās vienīgā īpašniece bija Zāmuele, 2015. gada oktobrī kompānijas pamatkapitāls tika palielināts līdz 2845 eiro, 2016. gada novembrī – līdz 423 000 eiro, 2017. gada novembrī tas tika samazināts līdz 3000 eiro, bet šogad martā par kompānijas vienīgo īpašnieku kļuva Andrejs Zāmuelis. Pagājušajā gadā "Lion and Rockstar" apgrozījums bija 24 000 eiro apmērā un kompānija cieta zaudējumus 32 409 eiro apmērā.