Vaska figūra uzstādīta īsi pirms Hlojas 34. dzimšanas dienas, kas ir 27. jūnijā.

Hlojas vaska figūra ietērpta mežģīņotā bodijā un zilos džinsos, bet kājās tai uzvilktas zīmola "Christian Louboutin" kurpes. Savukārt vaska figūras fonā ir ziediem klāta siena.

Lai gan pati Hloja viņas vaska figūras atklāšanu nebija pagodinājusi ar savu klātbūtni, jaunā māmiņa aktīvi iesaistījusies vaska figūras izveidē. Darbs pie vaska figūras izveides sācies jau vismaz gadu atpakaļ, kā arī Hloja tās izveidei ziedojusi pāris lietas, vēsta tabloīdi.

"Jūs izdarījāt lielisku darbu!" vaska figūras veidotājus tviterī cildinājusi sajūsminātā Hloja.

This is tripping me out!!!! @TussaudsVegas You guys did such a great job!!! https://t.co/VwzzcaThCs— Khloé (@khloekardashian) June 26, 2018