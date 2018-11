Foto: Kā slaveni latvieši Lāčplēša dienu godināja

View this post on Instagram

Brīdis PĒC! Kad prožektori izslēgti, priekškars aizvērts un skatītāju aplausi rimuši! Viegla satraukuma eiforija, skatuves smarža....mirklis pateicībā!Paldies! Paldies Latvija! Sveicu Lāčplēša dienā! Moment after! As the spotlights are turned off, scenes curtain is closed and audiance's applause subsided! A mild euphoria of excitement, smell of the stage....moment of thankfulness! Thank you! Thank you Latvia! Salute at Lāčplēša day! #lāčplēšadiena #11novembris #11.11.2018 #latvijasgadsimts #latvija100🇱🇻 #parlielulatviju🇱🇻 #blessed #moments #afterstage #breath #euphoria #thankfulness #excitement #spotlight #arena #arenariga #momentafter #stage #concertlife #artist #applause #samantatina #singer #musicians #lovemyjob #lovemylife #amoralle #proudtobelatvian🇱🇻❤️ #thankyoulord

A post shared by Samanta Tīna (@samantatina) on Nov 11, 2018 at 1:30am PST