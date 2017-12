Дорогие друзья, с наступающим вас 2018! Желаем вам счастья, любви и мира в ваших семьях! Пусть этот год принесёт вам много нежданной радости! Ваши Алла, Максим, Лиза и Гарри ❤️

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Dec 31, 2017 at 1:48am PST