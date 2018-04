Kanāla LNT personība Rūta Dvinska pērn laida pasaulē pirmdzimto meitiņu Grietu, un viņa ātri vien kļuvusi par vienu no iedvesmojošākajām Latvijas jaunajām māmiņā interneta vidē. Šonedēļ viņa savus atbalstītājus iepriecinājusi ar ļoti drosmīgu foto, kurā tapusi iemūžināta bez biezas grima kārtas uz sejas.

"Ņēmu un iespiedu sevi stūrī, arī burtiski. Kopš dzīvoju ar bērnu mājās uzkrāsojos daudz retāk. Veikalā nereti mani sveicina ar "O, čau, nepazinu!". Nu, protams, jo tā, kas biju teļļukā, stipri atšķiras no tās, kura tagad treniņbiksēs. Lai gan vienmēr esmu bijusi ar visām četrām PAR dekoratīvo kosmētiku," savus "Instagram" sekotājus uzrunājusi Rūta.

Simpātiskā sieviete atzinusi – viņai nekad nav bijuši iebildumi pret dekoratīvo kosmētiku, tomēr līdz ar bērniņa piedzimšanu viņa kļuvusi daudz apmierinātāka ar savu dabisko izskatu.

"Ja tā sniedz sievietei nepieciešamo pašpārliecību, tad no rīta uzkrāsot skropstas pirms iztīrīt zobus ir galīgi Ok! Manī laikam līdz ar bērnu dzimusi arī lielāka apmierinātība ar sevi, daudz vieglāk pieņemu to, ko agrāk uzskatīju par trūkumu. Es tikai ļoti, ļoti ceru, ka tā nav vien mana slinkuma attaisnošana. Ceru, ka tiešām esmu baigi drosmīga, he," vēstījusi Rūta.

Jaunā māmiņa savu foto papildinājusi ar tēmturi "#nomakeupselfie", uzsverot, ka bildē viņa tapusi iemūžināta bez dekoratīvās kosmētikas izskaistinājumiem.

TV personības publiskotais kadrs izpelnījies lielu viņas sekotāju sajūsmu. Arī citas mammas komentāros padalījušās savā pieredzē, kā bērniņa piedzimšana mainījusi viņu pucēšanās paradumus, un slavējušas Rūtas drosmi.