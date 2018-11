Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida pieveikusi Ņujorkas maratonu

Aizvadītās nedēļas izskaņā Ņujorkā notika ikgadējais maratons, un tajā piedalījusies arī Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida. Daudzus sajūsminājusi viņas izturība un sīkstums.

Kā liecina Igaunijas prezidentes oficiālajā "Twitter" kontā publiskotā informācija, viņa 42,195 kilometru garo distanci noskrējusi četrās stundās, divās minūtēs un 40 sekundēs.

"Diezgan iespaidīgi atrasties pie finiša līnijas kopā ar tik daudz laimīgiem cilvēkiem. Paldies Ņujorkas maratonam, visiem brīvprātīgajiem un pārējiem cilvēkiem, kuri visus uzmundrināja," pēc maratona tvītojusi Igaunijas prezidente.

Kaljulaidas sasniegums kaimiņzemē izpelnījies milzu sabiedrības un preses ievērību. Savukārt sociālajos tīklos viņa saņēmusi apsveikumus un uzslavas.

Rather astonishing to be at the finish line with so many happy people. Thank you, @NYCmarathon, thank you to all the volunteers and thank you to all the people cheering everyone else on!