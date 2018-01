Atpazīstamībai mēdz būt arī ēnas puses, un nesen jo spilgti to uz savas ādas izjutusi ASV prezidenta Donalda Trampa vecākā meita Ivanka, kurai restorāna apmeklējums kopā ar draugiem izvērties par visai mulsinošu piedzīvojumu.

Izdevums "The Washington Post" steidz vēstīt, ka Ivanka kopā ar vīru Džaredu Kušneru un dažiem draugiem aizvadītās nedēļas izskaņā ieturējusi vakariņas kādā Ņujorkas restorānā.

Tiesa, Ivankas maltīti izjaukuši citi ēstuves apmeklētāji, kuri viņas kompānijai pievērsuši pastiprinātu uzmanību un traucējuši normāli paēst.

Kā vēsta medijs, citi restorāna apmeklētāji, pamanījuši Trampa meitu un znotu, steiguši uzņemt selfijus, kuros fonā redzams slavenais pāris. Ļaudis bijuši tik uzmācīgi, ka prezidenta radiem nācies nomainīt vietas, lai paslēptos no pašbildīšu tīkotājiem.

It kā ar to vēl nebūtu gana, kāds nešpetns restorāna apmeklētājs skaļi pajokojis par Trampa plašu ažiotāžu izraisījušo tvītu, kurā viņš apgalvoja, ka esot ģēnijs. Aculiecinieki izdevumam stāstījuši, ka Ivanka to dzirdējusi un bijis skaidri redzams, ka viņa jūtas ļoti neveikli.