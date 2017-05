Mākslinieks Maiks Mitčels ilustrējis Trampa zodu ar vardes attēlu, kas ieguvis lielu popularitāti sociālajos tīklos. Mākslinieks vēlējies parādīt, ka Trampa zods izskatās pēc vardes.

Ar bildi dalījušies vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku, bet "patīk" nospieduši vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku.

Mitčela mākslas darbs kļuvis par iedvesmu arī citiem sociālo tīklu lietotājiem, kas metušies paši radīt dažādas ilustrācijas, kurās Trampa zods attēlots kā varde.

BREAKING: Trump Introduces us to His Newest Cabinet Member, a Frog Painted on His Face. pic.twitter.com/W8yCLlAJH6— Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: President Frog Announces US Will Do "Everything We Can" to Fight Climate Change. "We Must Protect The Swamp, I Have Family There." pic.twitter.com/qDpjQsOZU2— Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

BREAKING: President Frog's approval rating reaches record high after successfully passing Universal Healthcare. #Frogcare pic.twitter.com/O4MNbGdQbS— Mike Mitchell (@sirmitchell) May 3, 2017

BREAKING: President Frog Slays Press Conference With Well Rehearsed Weekend At Bernies Impression. Announces He Will Legalize Marijuana. pic.twitter.com/DPUB7scbkm— Mike Mitchell (@sirmitchell) May 2, 2017

Through the magic of Photoshop, @sirmitchell decided that Trump's chin looks like a FROG! Hilarity ensues! 😂🐸👍❤️⚡️🐓 pic.twitter.com/vz0n2HRKr5— Carbie Warbie🐓 (@CarbieWarbie) May 5, 2017

Donald Trump, Pepe the frog, and white supremacists: an explainer ... pic.twitter.com/2vYycfeKKN— HillaryCLINTON2016 (@HillaryCLI2016) May 5, 2017

TRuMP FROG I couldnt resist pic.twitter.com/9HYXHE1c8O— Farfulla (@Pepedluxe) May 5, 2017