Hloja tviterī šonedēļ pavēstījusi, ka meitiņa nosaukta par Tru (angliski – True, kas tulkojas kā "patiess"). "Tā ir svētība uzņemt šo mazo eņģelīti savā ģimenē. Mamma un tētis tevi mīl, Tru," vēstījusi jaunā māmiņa.

Jau vēstīts, ka tabloīdu zvaigznes un basketbolista meita pasaulē nāca aizvadītajā nedēļā kādā klīnikā Klīvlendas pievārtē. Kopā ar Hloju dzemdībās bija viņas ģimene un mīļotais vīrietis.

Jāatzīmē, ka divas dienas pirms mazulītes nākšanas pasaulē plašsaziņas līdzekļus pāršalca ziņas, ka Tompsons bijis Hlojai neuzticīgs.

Anonīmi avoti nopludināja video, kurā viņš dažas dienas pirms meitiņas nākšanas pasaulē bija iemūžināts Ņujorkas naktsklubā kopā ar kādu noslēpumainu sievieti.

Šis ir 33 gadus vecās Hlojas pirmais bērns. Savukārt Tompsonam no iepriekšējām attiecībām ir gandrīz pusotru gadu vecs dēliņš, kurš nāca pasaulē, kad basketbolists jau bija sācis tikties ar Kardašjanu.

Our little girl, True Thompson, has completely stolen our hearts and we are overwhelmed with LOVE. Such a blessing to welcome this angel into the family! Mommy and Daddy loooooove you True! pic.twitter.com/Hn2RFzRMuu