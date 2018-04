Trampu šonedēļ piemeklējušas likstas ar frizūru. Kad prezidents ceturtdien mērojis ceļu uz "Air Force One" lidmašīnu, lai dotos uz Rietumvirdžīniju, vējš neganti pluinījis viņa matus, vēsta izdevums "Time".

Vēja brāzmas nav rimušās līdz pat prezidenta iekāpšanai lidmašīnā, un tas fotogrāfiem devis iespēju iemūžināt komisku kadru virkni, kurā Trampa matu ērkulis plivinās uz visām debess pusēm.

Interneta huligāni, protams, nav spējuši klusēt un tviterī kārtējo reizi sacentušies, kuram sanāks izdomāt smieklīgāko joku par Trampa matiem.

Anyone else see one angry bird attacking another bird peacefully resting in Trump’s hair today? pic.twitter.com/ZUTkvMjKYv — Ashe Schow (@AsheSchow) April 5, 2018

Donald Trump is sensitive about losing his hair, so please do not share this photo far and wide or you might hurt his feelings. pic.twitter.com/J5pRJUpJNn — almightygod (@almightygod) April 5, 2018