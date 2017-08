Jau pavisam drīz par jautrības avotu kļuva fotogrāfijas no Saules aptumsuma vērošanas Baltajā namā – tajās redzams, ka Tramps uz debesu spīdekli lūkojies bez aizsargbrillēm, kas, kā atzinuši daudzi speciālisti, nav vērtējams kā prātīga rīcība, jo tiešie Saules stari var nodarīt nopietnu kaitējumu redzei.

Kā vēsta CNN, pēc tam, kad Tramps pacēlis neaizsargātās acis pret debesīm, no Baltā nama darbinieku pulciņa atskanējis kliedziens: "Neskaties!"

Vēlāk Tramps sekojis savas ģimenes un komandas piemēram, aizsedzot acis, tomēr jokdari jau paguvuši pārpludināt tīmekli ar dažādām asprātībām par ASV prezidenta rīcību, kas, kā daudzi smējuši, uzskatāmi parādījusi viņa attieksmi pret vispārzināmām patiesībām.

"But president, you need special glasses to look at the eclipse"

Trump: FAKE NEWS pic.twitter.com/NYllaoD7mG— LORD SLiME (@FRONZ1LLA) August 21, 2017