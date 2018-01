Paldies par #9 #EsDomāšuParTevi gada Muzikala Banka gada topā! 🤗Esmu tālu no Latvijas, bet gandrīz atpakaļ ierindā un gatavs jaunām lietām! Thank you for making my #EsDomāšuParTevi #9 at Latvias Radio 2 Muzikala Banka song of the year chart! I am far away from Latvia but almost back on track and ready for new things. #newlife #liekamjaunubildiiekšā #justkeepswimmingSAFE 😉

A post shared by Lauris Reiniks (@laurisreiniks) on Jan 20, 2018 at 3:42am PST