Лето, осень, зима..- сложный путь. Много музыки и слов.отбор.Из 20 штук,остались Примерно 200 музыкантов и исполнителей со всей страны. И я туда же))Oдно шоу....Красота какая !Эх♥️ Рано улыбаться, подождите Минутку-всё не так гладко lol)Я долго ждала этот момент.Хотелось вспомнить, как всё это было.И насрать сколько морщин видно на лице, видно ли, что маникюр былл, как из жопы, ведь его я делала сама. Мне хотелось посмотреть видны ли эмоции и передаст ли их экран? Спела ли я хорошо, чисто? .... лучше бы видели мой страх, чем пустоту.Спросите меня, как я выступила? Отвечу не кривя душой: - Хуй#%^! Как-то без души это все было... Будь я на месте жюри, пропустила ли бы сама себя дальше? - НЕт! И поверьте мне не нужно, чтобы кто-то тащил меня за уши дальше в финал. Я всего добьюсь сама и сделаю это на самом высоком уровне. Классно, когда можно просто выйти на сцену..кайфовать ни о чем не думая. А тут так- конкурс, съёмки, судьи..Хочется понравиться. Если быть полностью откровенной я вообще не люблю эти игры шоубизнеса. это больно , это стресс. Вы скажите "что тут ныть, артист сам выбирает этот путь".. и полностью будете правы. Проста простой человек никогда не узнает какую цену платит те которым так тянет в синей экран. Тянет как бабочкам к сверкяющей лампочки.Я крайне самакритична и мне с этим не просто жить, бывает даже такое ощущения, что я сама себя съедаю без соли. и это не просто , не буду врать."я чётко помню свои ватные лапки, стояла и дрожала, как осенний лист”Даже самый храбрый человек подвержен страху. И милая - это нормально. Поверь мне! ты девочка, тебе можно..всё что мне хотелось бы посоветовать всем мечтателям и другим конкурсантам:Я видела, как ломаются люди, видела их слёзы. Скажу так: "принимайте участие во всем, что считаете нужным! Пробуйте все. Но если Вам кто-то скажет, что Вам нужно заниматься чем-нибудь другим то, посылайте этих людей мысленно в жопу. Скажите им спасибо за их мнение и интерес и продолжайте двигаться дальше к своей цели." (да, да даже если это сам Тимати-) Поверьте мне Вас ждут большие дела и у каждого из Вас обязательно всё получится. Одна дверь закрывается, другая непременно открывается♥️ #тнт #песнитнт #песнинатнт

