Kopš AS "Olainfarm" vadītāja Valērija Maligina nāves pērnā gada 9. decembrī sabiedrības uzmanības degpunktā nonākusi viņa sieva māksliniece Elīna Maligina. Tagad aizgājēja dzīvesbiedre atklājusi, kas noticis vīra pēdējā dienā.

Plašā intervijā izdevumam "Kas Jauns" Maligina pastāstījusi, ka liktenīgajā dienā viņa ar vīru apmeklējusi SIA "Silvanols" Ziemassvētku pasākumu.

"Kas tur notika? Nekas tur nenotika. Normāla diena. Ar meitām strīdu nebija, arī tikšanās nebija. Pēc pasākuma ar Valēriju devāmies mājās, skatījāmies seriālu "Outlander". Un cilvēks aizmiga, miegā aizgāja... Tika izsaukta ātrā palīdzība, bet notika, kas notika," žurnālam atklājusi māksliniece.

Neatliekamo medicīnisko palīdzību izsaukusi viņa, jo, kā tagad atceras, redzējusi "ka nav kaut kas kārtībā – ka cilvēks ir aizmidzis, ir zilas lūpas".

Pēc mediķu atbraukšanas ieradušās arī Maligina meitas. Vēlāk, kā jau Elīna stāstījusi iepriekš, viņai arī nācies pamest ģimenes mājokli.

"Jā, tā bija, ka mani izlika no mājām – bez mantām, dokumentiem. Māja it kā tika aizzīmogota, to apsargāja "Olainfarm" apsardze, un man tika liegts īpašumam tuvoties tuvāk par diviem metriem," izdevumam "Kas Jauns" norādījusi Maligina atraitne.

Par Elīnas un Maligina vecāko meitu Irinas un Nikas agrāk draudzīgo attiecību beigām tapa zināms jau drīz pēc traģiskā zaudējuma, kad mākslinieces "Facebook" profilā publicētie atvadu vārdi vīram atklāja – atraitnei "nav bijusi iespēja izteikt līdzjūtību viņa mātei un meitām".

Vēlāk Elīna neslēpa, ka pēc vīra nāves ir "faktiski izlikta uz ielas", bet pēc tam, kad viņa februāra vidū kopā ar pārējām Maligina mantiniecēm tika ielaista vīra Jūrmalas īpašumā, māksliniece vērsās policijā par dažādu vērtslietu pazušanu.

Atgādinām, ka janvārī nolasītais Maligina testaments bija sastādīts 2016. gada februārī, kad uzņēmējs vēl nebija precējies ar Elīnu. Lai gan bija izskanējušas runas, ka pēc kāzām pēdējā griba mainīta, sievas vārds testamenta nolasīšanā neizskanēja, bet viss īpašums tika novēlēts uzņēmēja trim meitām. Tiesa, kā viena no neatraidāmajiem mantiniekiem atraitne var izprasīt savu neatraidāmo daļu, kas šajā gadījumā ir viena astotā daļa no visas īpašuma vērtības.

Uzņēmējam palikuši četri neatraidāmie mantinieki – divas jau pilngadību sasniegušās meitas Irina un Nika, kura pērnā gada vasarā Maliginam dāvāja pirmo mazbērnu, jaunākā atvase Anna, kas nāca pasaulē laulībā ar Helmuta Baldera-Sildedža meitu Signi Balderi-Sildedzi, kā arī atraitne Elīna Maligina.

Mantinieku, kreditoru un citu personu, kurām ir tiesības uz Valērija Maligina mantojumu, pieteikšanās noteikta līdz 13. aprīlim, kad testaments stāsies spēkā.