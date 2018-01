Pēc otrdien, 16. janvārī, notikušās Maligina testamenta nolasīšanas aizgājēja atraitnes Elīnas Maliginas advokāts Mārtiņš Knipšis norādīja, ka pirms apspriešanās ar klienti vēl pāragri spriest par tālāko rīcību, bet tagad tapis zināms atraitnes lēmums.

Uz jautājumu, vai Maligina sieva plāno no testamentā minētajiem mantiniekiem izprasīt savu neatraidāmo daļu, kas šajā gadījumā ir viena astotā daļa no visas aizgājēja mantas, Knipšis "Delfi Izklaidei" sniedza apstiprinošu atbildi.

"Jā, protams, izprasīs, mierīgā ceļā panākot vienošanos ar mantiniekiem par izmaksas kārtību," tālāko klientes rīcību ieskicēja advokāts.

Pēc Maligina nāves gan pašmāju slavenību dzīvi atspoguļojošie izdevumi vēstīja, ka atraitne ar pārējo Maligina ģimeni vairs nav kontaktējusies un viņai nācies pamest uzņēmēja namu Jūrmalā. Saspīlētās attiecības apstiprināja arī mākslinieces "Facebook" profilā publicētie atvadu vārdi vīram, kas atklāja – atraitnei "nav bijusi iespēja izteikt līdzjūtību viņa mātei un meitām".

Kad tapa zināms, ka Maligins savu 2016. gada februārī sastādīto testamentu, kas visu novēlēja bērniem, pēc kāzām ar Elīnu nav mainījis, uzvirmoja pieņēmumi, ka atraitne Maligina pēdējo gribu varētu apstrīdēt.

"Līdz šim par šādu tematu neesmu ar klientu runājis," "Delfi Izklaidei" uz jautājumu, vai tiek apsvērta šāda doma, norādīja Elīnas Maliginas advokāts Knipšis.

Jau vēstīts, ka mantinieku, kreditoru un citu personu, kurām ir tiesības uz mantojumu, pieteikšanās noteikta līdz 13. aprīlim, kad testaments stāsies spēkā.



Uzņēmējam palikuši četri neatraidāmie mantinieki – divas jau pilngadību sasniegušās meitas Irina un Nika, kura pērnā gada vasarā Maliginam dāvāja pirmo mazbērnu, jaunākā atvase Anna, kas nāca pasaulē laulībā ar Helmuta Baldera-Sildedža meitu Signi Balderi-Sildedzi, kā arī atraitne Elīna Maligina.

16. janvārī nolasītais testaments sastādīts 2016. gada 22. februārī, tātad astoņus mēnešus pirms Maligina un Dailes teātra aktrises un mākslinieces Elīnas Dzelmes kāzām. Lai gan pēc abu laulībām bija izskanējušas runas, ka uzņēmējs testamentu mainījis un, kā vēstīja "Vakara Ziņas", tajā "dominē mīļotās Elīnas vārds", Maligina pēdējā gribā sieva netika minēta.

Tiesa, viņai kā neatraidāmajai mantiniecei ir tiesības uz pusi no likumiskās mantojuma daļas, kas pienāktos gadījumā, ja testamenta nebūtu. Tātad šajā gadījumā Elīna Maligina kā viena no četrām neatraidāmajām mantiniecēm ir tiesīga izprasīt vienu astoto daļu no aizgājēja mantas un saņemt to naudas izteiksmē.

Maligins mūžībā devās 52 gadu vecumā savās mājās Jūrmalā. Uzņēmēja pēkšņās nāves iemesls publiski netiek atklāts, bet policija informēja, ka nesaskata tajā vardarbības pazīmes.

Neilgi pirms nāves viņš bija salabis ar sievu mākslinieci Elīnu Maliginu, kura pēc vairāku mēnešu prombūtnes un dzīves Austrijā bija atgriezusies Maligina Jūrmalas privātmājā. Neilgi pēc "Olainfarm" vadītāja nāves viņa atraitne tika atbrīvota no farmācijas uzņēmumu "Silvanols" un "Longgo" valdes priekšsēdētājas amatiem.

Maligina mantojuma dalīšana izpelnījusies lielu uzmanību gan uzņēmēja pēdējo gadu publisko gaitu, gan īpašuma apjoma dēļ – "Dienas Biznesa" pērn veidotajā Latvijas 100 bagātāko cilvēku sarakstā Maligins ar 70 miljonu eiro lielu turību ierindojās septītajā vietā. Tiesa, tas, cik liels ir viņa atstātais mantojums, pagaidām nav zināms.