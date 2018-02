Maligina atraitne: tiku faktiski izlikta uz ielas

Kopš AS " Olainfarm " vadītāja Valērija Maligina nāves pērnā gada decembrī daudz jautājumu virmojis ap viņa atstāto mantojumu. Pēc uzņēmēja testamenta nolasīšanas tapa zināms – viņš visu savu kustamo un nekustamo īpašumu atstājis trim meitām, bet sievas Elīnas Maliginas vārds pēdējā gribā netika minēts

Jau neilgi pēc Maligina nāves izskanēja runas, ka attiecības starp uzņēmēja vecākajām meitām Irinu un Niku un Maligina atraitni pēc smagā zaudējuma ir saspīlētas. To netieši apliecināja arī Elīnas "Facebook" profilā publicētie atvadu vārdi vīram, kuros māksliniece neslēpa – viņai nav bijusi iespēja klātienē izteikt līdzjūtību ne vīra meitām, ne mātei.

Šonedēļ ekskluzīvā intervijā žurnālam "Privātā Dzīve" Elīna atzinusi – pēc vīra zaudējuma piedzīvotais līdzinās "dramatiskai lugai".

"Pēc Valērija nāves viņa meitas Irina Maligina un Nika Saveļjeva ir pārtraukušas normālu ģimenes locekļu komunikāciju, kas iepriekš eksistēja. Es nesauktu ne par normālu komunicēšanu, ne cilvēcīgu attieksmi no vecāko meitu puses to, ka, izmantojot manu emocionālo stāvokli, tiku faktiski izlikta uz ielas no mūsu ģimenes dzīvesvietas bez mantām, drēbēm, saviem un mana bērna personiskajiem dokumentiem," žurnālam "Privātā Dzīve" atklājusi Maligina atraitne.

Tāpat Elīna pastāstījusi, ka vienā no Maligina īpašumiem Jūrmalā, kur mitinājusies viņas māte un kur bieži atradusies arī mākslinieces meita Hanna, "pēc mantojuma aizgādņa apstiprināšanas" mīnus 10 grādos atslēgta elektrība, kas dzīvošanu tur padarījusi neiespējamu.

Atgādinām, ka februāra sākumā Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesa nolēma par Valērija Maligina mantojuma aizgādni iecelt viņa vecāko meitu Irinu Maliginu.

Maligina atraitne nav slēpusi iebildumus pret Irinas kā mantojuma aizgādnes rīcību, kas, kā norādījusi māksliniece, "nav vērsta ne uz mantojuma saglabāšanu, ne viņas jaunākās māsas Annas interešu nodrošināšanu, bet gan uz personīgo ambīciju apmierināšanu".

Uzņēmēja testamenta nolasīšanā Elīnu Maliginu pārstāvēja advokāts Mārtiņš Knipšis, bet, "redzot notikumu attīstību", māksliniece advokātu nomainījusi – kā viņa skaidrojusi izdevumam, tagad "pie šiem jautājumiem strādā mantojuma un akcionāru lietu cīņās pieredzējuši profesionāļi".

"Pašreiz skaidri iezīmējusies situācija – lai nodrošinātu Valērija Maligina patiesās pēdējās gribas izpildi, pastāvēs nopietna un ilgstoša tiesvedība," intervijā žurnālam "Privātā Dzīve" norādījusi Elīna.

Jau vēstīts, ka janvārī nolasītais Maligina testaments bija sastādīts 2016. gada februārī, kad uzņēmējs vēl nebija precējies ar Elīnu. Lai gan bija izskanējušas runas, ka pēc kāzām pēdējā griba mainīta, sievas vārds testamenta nolasīšanā neizskanēja, bet viss īpašums tika novēlēts uzņēmēja trim meitām. Tiesa, kā viena no neatraidāmajiem mantiniekiem atraitne var izprasīt savu neatraidāmo daļu, kas šajā gadījumā ir viena astotā daļa no visas īpašuma vērtības.

Vēl janvārī – pēc Maligina testamenta nolasīšanas – mākslinieces tagad jau bijušais advokāts Mārtiņš Knipšis uz jautājumu, vai Maligina sieva plāno no testamentā minētajiem mantiniekiem izprasīt savu neatraidāmo daļu, "Delfi Izklaidei" sniedza apstiprinošu atbildi.

"Jā, protams, izprasīs, mierīgā ceļā panākot vienošanos ar mantiniekiem par izmaksas kārtību," tālāko klientes rīcību pirms mēneša ieskicēja Knipšis.

Foto: Publicitātes foto

Februāra sākumā izplatītajā Maligina abu vecāko meitu paziņojumā bija norādīts, ka viņām "patiesi rūp "Olainfarm" koncerna nākotne".

"Mēs jau pašlaik esam AS "Olainfarm" mazākuma akcionāres un arī turpmāk vēlamies saistīt savus profesionālās darbības plānus ar AS "Olainfarm" un citiem mūsu ģimenes uzņēmumiem. Mēs ceram, ka arī mūsu jaunākā māsa Anna gribēs saistīt savas gaitas ar uzņēmumu, kā vēlējies tētis," bija teikts Nikas un Irinas paziņojumā, kuru var izlasīt šeit.

Foto: DELFI

"Delfi Izklaide" jau vēstīja, ka pēc vīra nāves Elīna, iespējams, paliks bez 30 gadu jubilejā saņemtās dāvanas – īpaši viņai restaurēta "LuAZ 969M" auto, kas, kā, pasniedzot velti, norādīja pats Maligins, esot tikpat vecs kā jubilāre.

Uzņēmējam palikuši četri neatraidāmie mantinieki – divas jau pilngadību sasniegušās meitas Irina un Nika, kura pērnā gada vasarā Maliginam dāvāja pirmo mazbērnu, jaunākā atvase Anna, kas nāca pasaulē laulībā ar Helmuta Baldera-Sildedža meitu Signi Balderi-Sildedzi, kā arī atraitne Elīna Maligina.

Mantinieku, kreditoru un citu personu, kurām ir tiesības uz Valērija Maligina mantojumu, pieteikšanās noteikta līdz 13. aprīlim, kad testaments stāsies spēkā.