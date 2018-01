Maligina atraitne var palikt bez vīra dāvanas – padomju džipa

Kopš AS "Olainfarm" vadītāja Valērija Maligina testamenta nolasīšanas izskanējušas dažādas versijas par to, kas nākotnē notiks ar aizgājēja īpašumu. Tā kā uzņēmēja atraitne māksliniece Elīna Maligina pēdējā gribā minēta netika, viņa, iespējams, var zaudēt vīra dāvanu 30. dzimšanas dienā – īpaši viņai sarūpētu auto.

Vēl pirms kāzām Maligins mīļotajai sievietei bija sarīkojis vētrainu apaļās jubilejas ballīti savā Jūrmalas īpašumā, kur, klātesot ne tikai gaviļnieces draugiem, bet arī preses pārstāvjiem, Elīna dāvanā saņēma "LuAZ 969M" auto, kas, kā tolaik norādīja pats Maligins, esot tikpat vecs kā jubilāre.

1988. gada automobilis, kas ražošanā bija no 1979. līdz 1996. gadam, ir aprīkots ar 40 zirgspēku motoru un maksimāli spēj sasniegt 85 km/h. Tā vērtība var svārstīties no pāris tūkstošiem līdz pat dažiem desmitiem tūkstošiem eiro – cena atkarīga no uzlabojumos ieguldītā darba un tehniskajām ekstrām.

"Delfi Izklaides" rīcībā esošā informācija liecina, ka pēc ballītes Maligins šo padomju laiku apvidus auto no pārdevēja bija reģistrējis uz sava vārda, kas nozīmē – spēkrata oficiālais īpašnieks līdz šim bijis viņš.

Maligins testamentā, kas bija sastādīts astoņus mēnešus pirms viņa laulībām ar Elīnu, visu savu kustamo un nekustamo īpašumu novēlēja bērniem, bet viņa atraitne var izprasīt tikai savu neatraidāmo daļu, kas šajā gadījumā ir viena astotā daļa no visas īpašuma vērtības. Tā kā šo daļu māksliniece var saņemt tikai naudā, pastāv liels risks, ka uzņēmēja atraitne paliks bez dzimšanas dienā saņemtās dāvanas.

Tāpat vairāki pašmāju mediji vēstījuši par saspīlētām attiecībām starp aizgājēja meitām un atraitni, kas licis uzvirmot runām, ka mantojuma sadale nebūs viegla.

Elīnas Maliginas advokāts Mārtiņš Knipšis neilgi pēc uzņēmēja testamenta nolasīšanas uz jautājumu, vai Maligina sieva plāno no testamentā minētajiem mantiniekiem izprasīt savu neatraidāmo daļu, "Delfi Izklaidei" sniedza apstiprinošu atbildi.

"Jā, protams, izprasīs, mierīgā ceļā panākot vienošanos ar mantiniekiem par izmaksas kārtību," tālāko klientes rīcību ieskicēja advokāts.

Pēc Maligina nāves pašmāju slavenību dzīvi atspoguļojošie izdevumi vēstīja, ka atraitne ar pārējo Maligina ģimeni vairs nav kontaktējusies un viņai nācies pamest uzņēmēja namu Jūrmalā. Saspīlētās attiecības apstiprināja arī mākslinieces "Facebook" profilā publicētie atvadu vārdi vīram, kas atklāja – atraitnei "nav bijusi iespēja izteikt līdzjūtību viņa mātei un meitām".

Kad tapa zināms, ka Maligins savu 2016. gada februārī sastādīto testamentu, kas visu novēlēja bērniem, pēc kāzām ar Elīnu nav mainījis, uzvirmoja pieņēmumi, ka atraitne Maligina pēdējo gribu varētu apstrīdēt.

"Līdz šim par šādu tematu neesmu ar klientu runājis," "Delfi Izklaidei" uz jautājumu, vai tiek apsvērta šāda doma, norādīja Elīnas Maliginas advokāts Knipšis.

Jau vēstīts, ka mantinieku, kreditoru un citu personu, kurām ir tiesības uz mantojumu, pieteikšanās noteikta līdz 13. aprīlim, kad testaments stāsies spēkā.

Uzņēmējam palikuši četri neatraidāmie mantinieki – divas jau pilngadību sasniegušās meitas Irina un Nika, kura pērnā gada vasarā Maliginam dāvāja pirmo mazbērnu, jaunākā atvase Anna, kas nāca pasaulē laulībā ar Helmuta Baldera-Sildedža meitu Signi Balderi-Sildedzi, kā arī atraitne Elīna Maligina.