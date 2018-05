Pērn decembrī mirušā uzņēmuma " Olainfarm " vairākuma akcionāra Valērija Maligina atraitne Elīna Maligina aizvadītajā nedēļā pie medijiem vērsās ar atklātu vēstuli , kurā pauda sašutumu par to, ka Valērija vecākās meitas Irina un Nika nav parakstījušas mantinieku vienošanos par mantojuma sadali. Tapis zināms – atraitne bijusi gatava saņemt mazāku mantojuma daļu, nekā viņai oficiāli pienākas.

Kā savā vēstulē bija norādījusi Maligina, ilgstošu un sarežģītu pārrunu rezultātā visiem mantiniekiem bija izdevies beidzot vienoties par to, kā tiks dalīts nelaiķa atstātais mantojums. 17. maijā pie zvērināta notāra Valdas Vaivares bija plānots šo vienošanos arī parakstīt, bet Valērija vecākās meitas pēdējā brīdī pārdomājušas.

"Panākto vienošanos uzskatu par kompromisu, kurā iespējami plašākajā veidā ietvertas Valērija nepilngadīgās meitas Annas, vecāko meitu un manu pameitu Irinas un Nikas un manas intereses. Šodienas rīcība, vienošanos neparakstot, skaidri un nepārprotami apliecina, ka gan Irinai, gan Nikai "Olainfarm" nākotne ir dziļi vienaldzīga – gluži tāpat kā tēva labā vārda un piemiņas saglabāšana, un ka konstruktīva pieeja mantojuma jautājuma risināšanā aprobežojas ar skaistiem, bet tukšiem paziņojumiem presei," savā vēstulē vēstīja Maligina.

Atraitne pauda nostāju, ka Irinas un Nikas darbības vērtējamas kā iešana Jura Savicka pavadā, un pauda bažas, ka nākamais solis varētu būt "Olainfarm" padomes un valdes nomaiņa, uzņēmuma sadalīšana un tā pilnīga iznīcināšana.

Savukārt nelaiķa meitas Irina Maligina un Nikas Saveļjeva ar sabiedrisko attiecību konsultantes starpniecību portālam "Delfi" norādīja, ka Elīnas Maliginas paziņojums par it kā plānoto vienošanās parakstīšanu par mantojuma sadali, esot nepatiess apgalvojums un provokācija. "Patiess ir tas, ka sarunas, kas viņai ļautu pretendēt uz daudzu miljonu eiro izmaksu, bija procesā. Šādi vienpusēji un ultimatīvi paziņojumi nav veids, kā panākt vienošanos. Mums ir pamatotas bažas, ka šāda negodprātīga rīcība ir mēģinājums attaisnot tuvākā nākotnē plānotas darbības pret AS "Olainfarm" no Elīnas Maliginas un viņas padomdevēju puses, pretēji uzņēmuma un mantinieku interesēm," norādīja Maligina vecākās meitas.

Maligina atraitne izdevumam "Kas Jauns" šonedēļ sacījusi, ka ar pilnu iepriekš saskaņotas vienošanās tekstu viņa negrasās iepazīstināt, bet atklājusi, ka ir gatava saņemt mazāku mantojuma daļu, nekā viņai pēc likuma pienākas.

"Summas vienmēr ir apspriežamas. Ir apzināta manta, ir vērtējums. Es neprasu neko pārdabisku, tikai to, kas man pienākas! Oficiāli tie ir 15 miljoni. Esmu ar mieru šo summu samazināt līdz deviņiem miljoniem, pat līdz astoņiem. Bet arī tas nav gana otrai pusei... Kādai otrai pusei, manām pameitām, ar kurām pirms Valērija nāves mums bija lieliskas attiecības.

Viņas tagad izdarījušas kādus savus secinājumus, mēģina kaut ko "kruķīt", melot saviem darbiniekiem, sabiedrībai, lai parādītu, ka viņas ir tās labās un es esmu tā, kura iedzīvojas uz Valērija nāves. (..)," izdevumam skaidrojusi Elīna, piebilstot, ka "drīzumā rūpnīcā būs krahs, jo pie varas ir absolūti nekompetenti, nespējīgi, nevarīgi, nezinoši cilvēki".

Tāpat arī atraitne pastāstījusi, ka viņai neizdodas sazināties ar Valērija meitām, jo viņu pārstāvji meitas burtiski slēpjot.

"(..) Vispār es gribu braukt prom, bet par to vēl tagad nerunāju, es vēl "iešu karā"," piebildusi Elīna Maligina.

Savukārt Irinas Maliginas advokāts Aldis Pauniņš sacījis, ka Elīnas paziņojums presei viņam sagādājis milzu vilšanos, "jo par vienošanās laiku un vietu puses parasti vienojas un darbības saskaņo, nevis vienpusēji to kāds nosaka un paziņo".

Pauniņš neslēpj, ka vienošanās tiešām bijusi procesā. Tāpat viņš piebildis, ka viņu mērķis ir vienoties ar atraitni, lai viņa saņemtu sev pienākošos mantojuma daļu.

"(..) Gribam arī, lai stājas spēkā Valērija Maligina atstātais testaments, kas paredz, ka manta nonāk viņa meitu rokās. To pat nosaka likums, ka atraitnei ir jāizdala pienākošās daļas.

Bet izskatās, ka Elīna Maligina un viņas juristi notiekošo neuzskata par mēģinājumu vienoties. Viņi vienpusēji izvirza savus noteikumus. Mums ir žēl, ka tas tā ir noticis un pretējā puse ir izbeigusi mēģinājumu vienoties, atmetot visu līdzšinējo darbu uz sākumu. Tā bija apzināta provokatīva darbība no Elīnas Maliginas un viņas advokātiem, lai izbeigtu vienošanās sarunas," "Kas Jauns" sacījis Pauniņš.