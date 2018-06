Visi man tuvàkie noteikti zin, ka @beyonce ir manas dzīves viens no iedvesmas avotiem! Es esmu viñu apbrīnojis ne tikai màksinieciski, skatuviski, vokàli un fiziski, bet arī viñas menedžmenta, màrketinga, biznesa apbrīnojamàs spèjas un radošàs izpausmes, vadot kompaniju #parkwoodentertainment ! Viña manàs acīs ir màkslinieciskà izcilība un perfekcija! Vakar, šī bilde tika uzñemta pirms koncerta, kad es vèl 100% biju pàrliecinàts, ka dejošu, dziedàšu viñas visàm dziesmàm līdzi ( jaaa, màcījos vàrdus, gatavojos ), kratīšos un tà bús visu laiku vislabàkà ballīte! Bet viss bija pavisam savàdàk! Es dzīvè esmu piedzīvojis tik tiešàm daudz, taču tàs sajūtas, atskanot pirmajiem dziesmas vàrdiem- es nevaru ieterpt vàrdos- pirmkàrt, man bija šoks par viñas balsi- dzīvajà tà ir 10 reizes spècīgàka un augstàka nekà liekas video ierakstos youtubè, otrkàrt- no viñas acīm nàk dieviškja energija! Es tur stàvèju púlī... muti pavèris... šoka stàvoklī... pilnīga un absolúta miera piepildīts un viss kas notika- gluži kà tàdà slow motion filmà! Man bija sajúta, ka es satiekos ar Dievu! Jo ir ok, ja reizi pa reizei visam kjermenim iziet cauri mazàs, patīkamàs skudriñas, bet 2h 30 min atrasties konstantà patīkamo skudriñu, tirpiñu izvirdumà- mans kermenis vnk WHAAAAAAT?? :))) praats vnk. Oooooommmgggg.... :))) Nopietni, man bija dvèseliskais orgasms pilnīgà miera stàvoklī... yaaaaaap......-skatoties, šokà atvèrtu muti, mirdzošàm acīm, atrodoties túkstošu trakojošu fanu ielenkumà! Tas ir viens no manas dzīves skaistàkajiem mirkliem! Viña ir loti īpašs cilvèks un esmu super happy, ka man palaimèjàs pieredzèt, piedzīvot viñas un Jay Z cilvècisko un màksliniecisko magiju! Paldies @notart.a par skaistàko dàvanu ever! Tas bija viens no mazajiem sapnīšiem bucket listè! 😘❤️ check! Gluži kà ar @ligaslibertesdejasteatris izràdèm- aizej uz vienu un iemīlies uz múžu, tàpat ar @beyonce - gribu vèl un vèl! Noteikti došos arī uz nàkamajàm tùrèm! eh... izteicos :)))) #beyonce #beyonceandjayz #beyonceconcert #ontheruntour #otr #amazing #concert #happy #magic #music #masterpieces #God #QueenB

