37 gadus vecā tabloīdu zvaigzne sociālajos tīklos publiskojusi bildi, kurā viņa, tērpusies apakšveļā un sporta kurpēs, pozē baltos palagos. Tiesa, cerētās sajūsmas vietā Kima izpelnījusies izsmieklu.

Daudzi sprieduši, ka bilde padevusies ļoti neveikla, jo Kardašana ieņēmusi pozu, kas viņai liek izskatīties nevis pēc glamūrīgas modeles, bet gan nevīžīgi nomestas lupatu lelles.

Interneta huligāni nekad nesnauž, un zibenīgi tapušas visdažādākās fotošopa versijas ar Kimu galvenajā lomā.

Ļaudis ļāvuši brīvu vaļu fantāzijai – kāds Kimu iemontējis boksa ringā un uz ūdensmoča, bet citi viņu salīdzinājuši ar multeņu varoņiem un pat mironi.

You can get up Kim. ANDYs not here. Smh. pic.twitter.com/r1d3SHd7Wf — Baby Mia Nelson (@MiaNelsonBaby) August 7, 2018