Pasaulē nācis britu karaliskais bēbis – Katrīnai un Viljamam vēl viens dēls

Dēliņš piedzimis aptuveni 3,8 kilogramus smags. Kā norāda Kensigtonas pils administrācija, gan dēls, gan māmiņa pēc dzemdībām jūtas labi.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.