Patriotiskais iznāciens un naktī pēc kebaba: ar ko Rīgā pārsteidza Usiks

Usiks ringā devās ukraiņu dziedātāja Vasīlija Žadana dziesmas "Браття" pavadījumā, un šī nebija pirmā reize, kad bokseris savam iznācienam bija izvēlējies šo kompozīciju – speciāli Usikam radītā kompozīcija skanēja arī pērnā gada rudenī pirms viņa cīņas ar vācieti Marko Huku.

Atšķirībā no daudziem bokseriem, Usiks iznākšanai arēnā nebija izvēlējies halātu – viņš uz ringu devās kreklā ar reliģiska satura apdrukām, bet kaklā sportistam bija lūgšanu krelles.

Intervijās Simferopolē dzimušais sportists bieži uzsvēris to, ka ir pareizticīgais un ticībai viņa dzīvē ir liela nozīme. Savulaik viņš došanos ringā pat salīdzinājis ar to, kā viņa sentēvi devušies karā un pirms tam saņēmuši svētību. Tāpēc arī pirms savām cīņām bokseris skaita īpašas lūgšanas, un "Arēnā Rīga" garām nepaslīdēja fakts, ka gan pirms cīņas, gan pārtraukumos starp raundiem Usiks ne reizi vien meta krustus.

Augstākam spēkam mazais Saša sācis ticēt jau agrā bērnībā – aptuveni septiņu gadu vecumā viņš smagi saslimis, ārsti izvairījušies dot jebkādas prognozes, bet zēnam izdevies izķepuroties. Vēlāk viņa mamma intervijās atzinusi, ka tieši tas, iespējams, noteicis dēla tālāko ceļu – viņš izaudzis par īstu cīnītāju.

2012. gadā, piedaloties Londonas olimpiskajās spēlēs, Usiks ticības dēļ pat nonāca konfliktā ar spēļu rīkotājiem – viņš bija atteicies noņemt savu koka krustiņu un panācis savu.

Starp citu, viens no daudzajiem Usika tetovējumiem veltīts tieši Londonas olimpiādei – tajā ukraiņu bokseris izcīnīja zelta medaļu, un šo nozīmīgo sasniegumu viņš godinājis ar olimpisko apļu un Ukrainas kontūras valsts karoga krāsās zīmējumu uz apakšdelma. Otru roku rotā atgādinājums par dalību 2008. gada olimpiskajās spēlēs.

Kā svarīgāko lietu savā dzīvē Usiks vienmēr ir minējis ģimeni, un to viņš apliecināja, arī viesojoties Rīgā. Dēlu uz lielo cīņu pavadīja sieva un mamma, par kuras atbalstu Usiks īpaši priecājās.

Arī Pasaules boksa supersērijas (WBSS) īsfilma par abu bokseru gaitām pēc sestdien, 27. janvārī, notikušās cīņas atklāj īpaši sirsnīgu ainu, kad dēlu viesnīcā sagaida viņa māte un, neslēpjot asaras, lūdz viņu pārtraukt boksēties, uz ko gan dēls atbild, ka šis ir tikai sākums.

Pēc cīņas Usiks apliecināja, ka arī tik profesionālam sportistam nav svešas cilvēciskas kaislības – pēc cīņas viņš vēlējās ne tikai apskaut sievu, bet arī pamieloties ar kebabu, un atceļā uz viesnīcu kompānija piestāja pie vienas no Rīgas kebabnīcām, lai šo vēlēšanos izpildītu.

