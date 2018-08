View this post on Instagram

Ещё один вид спорта осваиваем всей семьёй 🏌️‍♀️🏌️‍♂️#kristinaorbakaite #кристинаорбакайте 🍒 @claudiazemtsova #михаилземцов #гольф⚾️

A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Aug 17, 2018 at 4:35am PDT