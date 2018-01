Ragaciema Agnese: vismaz brīdi gribu būt viena

Pērn popularitāti kā viena no TV3 skandalozā šova "Patiesības spogulis" ekspertēm iemantoja gaišreģe Ragaciema Agnese. Intervijās viņa neslēpa, ka ir laimīga kopā ar voljebolistu Ansi Medeni, bet tagad tapis zināms – saskanīgais pāris dzīvo šķirti.

"Mūsu kopīgi pavadītais laiks bija ļoti intensīvs, taču īsi pirms Ziemassvētkiem pirmo reizi dzīvē pateicu, ka vēlos brīdi, kad man blakus nav neviena. Vismaz brīdi gribu būt viena. Citādi nemitīgi nāk tik daudz jaunas enerģijas un informācijas, gribēju uz sevi paskatīties it kā no jauna, atkal iegūt skaidrību par to, kas būs turpmāk," intervijā žurnālam "Ieva" atklājusi Agnese.

"Savu dzīvi vairs neredzu kā lineāru ceļu. Šobrīd jūtu, ka sēžu hologrāfiskas bumbas vidū, un tā griežas," atzinusi gaišreģe.

Attiecības gan nav pārtrauktas pavisam – abi turpina tikties, bet kopā būšanai vairs nav kādreizējās intensitātes.

"Atzīstos, man ir bijis niķis tērēt savu enerģiju otram cilvēkam. Nolikt sevi malā un pilnībā koncentrēties uz otru. Jo man ir viegli just, kas otram ir vajadzīgs. Tai pašā laikā garantijas, ka tas otrs jutīs, kas man vajadzīgs, un vēlēsies atsaukties, jau nav. Tāpēc labāk, lai Ansis iet un nāk, nevis ir man tuvu klāt. Jo tad es viennozīmīgi savu enerģiju atdotu viņam, bet man jākoncentrējas citām lietām," skaidrojusi Ragaciema Agnese.

Foto: Privātais arhīvs

Viņa arī norādījusi, ka mīļotais vīrietis sapratis viņas izvēli.

"Tas nav nekas aizvainojošs, man vienkārši šobrīd vajag vairāk telpas," intervijā žurnālam "Ieva" norādījusi Agnese.