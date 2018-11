Skaistais LNT pāris Rūta un Kaspars ir otrā bērniņa gaidībās

View this post on Instagram

Punci noslēpt paliek arvien grūtāk 😜 bet citādi otrā grūtniecība ir ļoti mierpilns un patīkams notikums! 🙏🏻#15weekspregnant #babynumbertwo

A post shared by Rūta Dvinska (@rutadvinska) on Nov 7, 2018 at 10:26pm PST