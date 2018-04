Спорт творит чудеса, и пусть хейтеры упрекают меня за жёсткость в воспитании и за то что вместо телефонов и айпедов у Санечки @gnomgnomych ,которому только исполнилось 5 лет пол дня проходит на льду и в Академии @angelsofplushenko где он тренируется , я точно знаю одно,что спорт -это серьёзно, и это только начало сложного пути к той цели ,ради которой дети идут в профессиональней спорт! А цель у родителей одна -вырастить хорошего спортсмена и настоящего мужчину ! «Собаки лают , а караван идёт»! Надеюсь здравомыслящих людей больше,которые понимают ,что -спорт это адский труд ,и к вершине успеха надо идти в наше время с 4 лет, так как время такое ! Скорости растут , прыжки усложняются и уже девочки прыгают по 2 четвертных прыжка в одной программе ! Поэтому дорогие и уважаемые подписчики , каждый для своих детей выбирает свой путь и проходит с детьми его , мы выбрали этот , чего и всем Вам желаем! Выбрать путь для своего ребёнка и помогать его пройти достойно и дойти хоть до какой -то серьёзной цели , уверена ,что в будущем они только поблагодарят Вас за это ! Женя @plushenkoofficial свою маму благодарил всегда ,а она его очень строго воспитывала,в спорте нет поблажек и не будет никогда и никому ! Это кстати первая часть программы Саши ,вторая ещё сложнее и интереснее ,и я счастлива, что смотря на Сашу многие родители отдают своих малышей в спорт , в фигурное катание! Вот это здорово , а сидеть и осуждать и рассуждать каждый может, это самое простое,но мы никогда не ищем лёгких путей , у нас путь один и он очень сложный ! Ps Если интересно , то на выходных выложу 2 часть первой соревновательной программы Саши!

