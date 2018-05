Apspriede ilgusi aptuveni stundu, vēsta raidsabiedrība CNN. Jāatzīmē, ka šoreiz Kima bija papūlējusies arī pieklājīgi apģērbties – viņa bija tērpusies melnā bikškostīmā.

"Šodien bija ļoti lieliska tikšanās ar Kimu Kardašjanu, runājām par cietumu reformu un sodu piespriešanu," pēc tikšanās ar šovu zvaigzni tviterī steidzis atskaitīties Tramps, savu ierakstu papildinot arī ar foto, kurā kopā ar Kardašjanu iemūžināts Ovālajā kabinetā.

Tabloīdu zvaigznes redzeslokā pirms vairākiem mēnešiem nonāca Alise Mērija Džonsone – vecvecmāmiņa, kura šobrīd ieslodzījumā izcieš viņai piespriesto sodu par narkotiku izplatīšanu. Viņai piespriests mūža ieslodzījums, un sieviete cietumā pavadījusi jau vairāk nekā 20 gadu.

Federālā sistēma nepieļauj, ka cilvēks, kurš notiesāti uz mūžu, var lūgt apžēlošanu, un ieslodzījuma vietās ASV ir vairāki tūkstoši ļaužu, kas izdarījuši nevardarbīga rakstura noziegumus ar narkotikām, bet par to ieslodzīti uz mūžu bez priekšlaicīgas atbrīvošanas iespējām.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.