Turpinās strīdi par Maligina mantojumu

Kā savā vēstulē norādījusi Maligina, ceturtdien pie zvērināta notāra Valdas Vaivares bija plānots parakstīt viņas vīra Valērija mantinieku vienošanos par mantojuma sadali. Mantiniekiem pirms dažām dienām bija izdevies beidzot vienoties par to, kā tiks dalīta manta, tomēr abas nelaiķa vecākās meitas pēdējā brīdī nolēmušas dokumentus neparakstīt.

"Ilgstošu un sarežģītu pārrunu rezultātā, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses, bet augstāk par visu vērtējot Valērija Maligina izveidotā uzņēmuma "Olainfarm" veiksmīgas darbības nodrošināšanu nākotnē kā viņa piemiņas apliecinājumu, visi mantinieki pirms dažām dienām vienojās par mantojuma sadali. Šodien šo vienošanos visām iesaistītajām pusēm bija plānots parakstīt pie notāra, tādējādi apstiprinot tās spēkā esamību.

Panākto vienošanos uzskatu par kompromisu, kurā iespējami plašākajā veidā ietvertas Valērija nepilngadīgās meitas Annas, vecāko meitu un manu pameitu Irinas un Nikas un manas intereses. Šodienas rīcība, vienošanos neparakstot, skaidri un nepārprotami apliecina, ka gan Irinai, gan Nikai "Olainfarm" nākotne ir dziļi vienaldzīga – gluži tāpat kā tēva labā vārda un piemiņas saglabāšana, un ka konstruktīva pieeja mantojuma jautājuma risināšanā aprobežojas ar skaistiem, bet tukšiem paziņojumiem presei," vēstījusi Maligina.

Elīna piebildusi, ka Irinas un Nikas darbības, viņasprāt, vērtējamas kā iešana Jura Savicka pavadā. Tāpat arī viņa paudusi bažas, ka nākamais solis varētu būt "Olainfarm" padomes un valdes nomaiņa, uzņēmuma sadalīšana un tā pilnīga iznīcināšana.

"Lai to nepieļautu, kopā ar saviem advokātiem Pāvelu Rebenoku un Mārtiņu Krieķi darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu Valērija Maligina izveidotā viena no vadošajiem Latvijas farmācijas uzņēmuma turpmāku darbību un attīstību – saglabājot kompānijas vadībā cilvēkus, kuriem mans vīrs uzticējās, kā arī lūdzot atcelt Irinu Maliginu no mantojuma aizgādnes pienākumu pildīšanas.

Gan no likuma, gan aizgādņa būtības izriet pienākums rūpēties par mantojuma saglabāšanu, nevis nemākulīgi, lētticīgi un primitīvi par Jūdasa grašiem to izputināt bezprincipu cilvēkiem, kuri, sajutuši gaidāmā kumosa garšu mutē, nespēj valdīt siekalas," sašutumu paudusi Elīna.

Atraitne izteikusi cerību, ka Valērija jaunākās meitas Annas māte Signe Baldere-Sildedze objektīvi izvērtēs notiekošo un spēs pieņemt atbilstošu lēmumu sava bērna labākajās interesēs.

Tiesa, Elīna savā vēstulē gan nav norādījusi, kāda tieši bijusi mantinieku vienošanās par nelaiķa pēdējo gribu.

Savukārt nelaiķa meitas Irina Maligina un Nikas Saveļjeva ar sabiedrisko attiecību konsultantes starpniecību portālam "Delfi" norāda, ka Elīnas Maliginas paziņojums par it kā plānoto vienošanās parakstīšanu par mantojuma sadali, ir nepatiess apgalvojums un provokācija. "Patiess ir tas, ka sarunas, kas viņai ļautu pretendēt uz daudzu miljonu eiro izmaksu, bija procesā. Šādi vienpusēji un ultimatīvi paziņojumi nav veids, kā panākt vienošanos. Mums ir pamatotas bažas, ka šāda negodprātīga rīcība ir mēģinājums attaisnot tuvākā nākotnē plānotas darbības pret AS "Olainfarm" no Elīnas Maliginas un viņas padomdevēju puses, pretēji uzņēmuma un mantinieku interesēm," norāda Maligina vecākās meitas.

Viņas pieļauj, ka "visticamāk, šāda rīcība, ir veids kā radīt ieganstu un savlaicīgi attaisnot mēģinājumu pretlikumīgi iejaukties uzņēmuma darbībā".



Foto: Publicitātes foto

Jau vēstīts, ka AS "Olainfarm" akcionārs SIA "Olmafarm", kura valdes priekšsēdētājas amatu kopš 19. februāra ieņem Irina Maligina, aizvadītajā nedēļā iesniedza priekšlikumu šā gada jūnijā paredzētās akcionāru sapulces dienaskārtībā iekļaut jautājumu par AS "Olainfarm" padomes locekļu Valentīna Andrejeva un Guntas Veismanes atsaukšanu no amata. Priekšlikums arī paredz no amata atsaukt Andi Krūmiņu un Aleksandru Raici.

Vienlaikus "Olmafarm" piedāvāja padomē uz piecu gadu termiņu ievēlēt Signi Balderi–Sildedzi, pērn decembrī mirušā uzņēmēja, AS "Olainfarm" īpašnieka Valērija Maligina vecāko meitu Irinu Maliginu, Milanu Beļeviču, Ivaru Kalviņu, kā arī atkārtoti padomē ievēlēt Ivaru Godmani, par padomes pilnvaru termiņa sākumu nosakot šā gada 6. jūniju.