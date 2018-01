Jau labu laiku tiek mēļots, ka Kardašjanu dinastijas jaunākā pārstāve, Kimas pusmāsa Kailija Džennera ir mātes cerībās. Tiesa, ģimene šīs runas nav oficiāli apstiprinājusi, bet ogles baumu ugunskuram piešāvis fakts, ka Kailija vairākus mēnešus vairījusies no iziešanas sabiedrībā.

Aizvadītās nedēļas izskaņā sociālajos tīklos izplatījās runas, ka Kailijai sākušās dzemdības un viņa nogādāta slimnīcā, un Kardašjanu ģimenes kvēlākie pielūdzēji izvirzījuši neprātīgu teoriju – Kimas jaunākā pusmāsa esot iznēsājusi un laidusi pasaulē viņas meitiņu.

Jau vēstīts, ka Kardašjanas un Vesta trešā bērna surogātmātes vārds tika turēts lielā slepenībā. Zināms bija vien tas, ka viņa esot precējusies divu bērnu māte. Slavenību fotogrāfiem vairākkārt izdevās iemūžināt noslēpumaino sievieti, bet drošības apsvērumu dēļ tabloīdos publicētajās bildēs viņas seja tika slēpta.

Weird that @KylieJenner was apparently in hospital this weekend and Kim's Baby was born yesterday 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ IS KYLIE THE SURROGATE? Yes or No??? pic.twitter.com/VNYr2GguJ8 — ⓐⓢⓗⓛⓔⓨ (@ashleyyjade) January 16, 2018

Arī pati Kima, viesojoties dažādos televīzijas šovos, bija noslēpumaina par sievieti, kura iznēsā viņas atvasi, vien atklājot, ka viņas un vīra izvēlētā surogātmāte esot ļoti jauka sieviete, kurai viņa no sirds uzticas.

Tiesa, kā vēsta izdevums "The Daily Mail", daudzi uzskata, ka visa epopeja par un ap pāra izvēlēto surogātmāti esot bijis veikls triks, kas mākslīgi iestudēts, lai slēptu to, ka patiesībā bērna iznēsāšana uzticēta Kailijai.

Kardašjanu dinastija šo fanu izvirzīto teoriju pagaidām nav komentējusi, bet, kā vēsta slavenību dzīvi atspoguļojošie mediji, skaidrs ir viens – kamēr Kailija vairīsies no iziešanas sabiedrībā, dažādas baumas un minējumi nerimsies.

Kylie Jenner was prob Kim's surrogate the entire time & we'll never know for sure bc now that the baby is here &knowing the Kardashians, they're prob going to act like Kylie wasn't MIA the last few months & she's just gonna pop up half naked on insta like nothin happened😂😩— mays (@MacyEstaline) January 16, 2018