Testamenta nolasīšanā piedalījās Maligina māte un viņa abas vecākās meitas – Irina un Nika. Otrdienas pēcpusdienā uzņēmēja atraitnes Elīnas Maliginas advokāts Mārtiņš Knipšis "Delfi Izklaidei" apstiprināja, ka viņa uz testamenta nolasīšanu neieradīsies – viņu pārstāvēja advokāts.

Jau vēstīts, ka Maligins savu biznesa impēriju un visus īpašumus vienādās daļās novēlējis bērniem. Tāpat arī viņš novēlējis naudu savai mātei – testamentā minēts, ka viņai tiek atstāti 50 tūkstoši eiro.

Testaments sastādīts 2016. gada 22. februārī, tātad astoņus mēnešus pirms Maligina un Dailes teātra aktrises un mākslinieces Elīnas Dzelmes kāzām. Lai gan pēc abu laulībām bija izskanējušas runas, ka uzņēmējs testamentu mainījis un, kā vēstīja "Vakara Ziņas", tajā "dominē mīļotās Elīnas vārds", Maligina pēdējā gribā sieva netika minēta.

Tiesa, viņai kā neatraidāmajai mantiniecei ir tiesības uz pusi no likumiskās mantojuma daļas, kas pienāktos gadījumā, ja testamenta nebūtu. Tātad šajā gadījumā Elīna Maligina kā viena no četrām neatraidāmajām mantiniecēm ir tiesīga izprasīt vienu astoto daļu no aizgājēja mantas un saņemt to naudas izteiksmē.

Mantinieku, kreditoru un citu personu, kurām ir tiesības uz mantojumu, pieteikšanās noteikta līdz līdz 13. aprīlim, kad testaments stāsies spēkā.

Maligina mantojuma dalīšana izpelnījusies lielu uzmanību gan uzņēmēja pēdējo gadu publisko gaitu, gan īpašuma apjoma dēļ – "Dienas Biznesa" pērn veidotajā Latvijas 100 bagātāko cilvēku sarakstā Maligins ar 70 miljonu eiro lielu turību ierindojās septītajā vietā. Tiesa, tas, cik liels ir viņa atstātais mantojums, pagaidām nav zināms.

Uzņēmējam palikuši četri neatraidāmie mantinieki – divas jau pilngadību sasniegušās meitas Irina un Nika, kura pērnā gada vasarā Maliginam dāvāja pirmo mazbērnu, jaunākā atvase Anna, kas nāca pasaulē laulībā ar Helmuta Baldera-Sildedža meitu Signi Balderi-Sildedzi, kā arī atraitne Elīna Maligina.

Maliginam piederēja privātmāja Jūrmalā, kuru, kā liecina Zemesgrāmatas informācija, viņš iegādājās 2011. gadā par aptuveni 756 tūkstošiem latu (aptuveni 1,08 miljoniem eiro). Par citiem uzņēmēja nekustamajiem īpašumiem publiski nav zināms, bet visvairāk prātus nodarbināja zāļu ražotājas "Olainfarm" akciju kontrolpaketes liktenis – Maligina īpašumā bija gandrīz 70% uzņēmuma akciju.

Maligina nāves dēļ pagarināts uzņēmuma 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanas termiņš, un "Olainfarm" valdes loceklis Salvis Lapiņš aģentūrai LETA skaidrojis, ka gadījumā, ja Maligina testamentā atstātās mantas sadales process ievilksies, kas kavēs arī viņam piederošo uzņēmuma akciju nodošanu jaunajiem īpašniekiem, tiesa var iecelt mantojuma aizgādni, kam būtībā ir tādas pašas tiesības kā akciju īpašniekiem.

Kā vēstījis "Dienas Bizness", pēc Maligina nāves saņemti vairāki uzņēmuma akciju kontrolpaketes pirkšanas piedāvājumi, tomēr jautājumu par pārdošanu varēs lemt tikai uzņēmēja mantinieki.

Jau vēstīts, ka Maligins mūžībā devās 52 gadu vecumā savās mājās Jūrmalā. Uzņēmēja pēkšņās nāves iemesls publiski netiek atklāts, bet policija informēja, ka nesaskata tajā vardarbības pazīmes.

Neilgi pirms nāves viņš bija salabis ar sievu mākslinieci Elīnu Maliginu, kura pēc vairāku mēnešu prombūtnes un dzīves Austrijā bija atgriezusies Maligina Jūrmalas privātmājā. Neilgi pēc "Olainfarm" vadītāja nāves viņa atraitne tika atbrīvota no farmācijas uzņēmumu "Silvanols" un "Longgo" valdes priekšsēdētājas amatiem.

Pēc vīra nāves Elīna savā "Facebook" profilā publicēja aizkustinošus atvadu vārdus mīļotajam.