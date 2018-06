Jauns vokālais pedagogs populārajā un džeza mūzikā ir dzimis. 🙌🎉Kurš grib pierakstīties uz nodarbību? 😏 New vocal coach in jazz and pop music is born. 🙌🎉 who wants to sign for a private lesson? 😏

A post shared by JUSTS (@justs_official) on Jun 15, 2018 at 1:38am PDT