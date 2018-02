Pretrunīgi vērtētā Krievijas šovbiznesa zvaigzne Olga Buzova , kura slavu guvusi dažādos televīzijas raidījumos, bet tagad tiek dēvēta par dziedātāju, nereti tiek minēta kā viena no kaitinošākajām Krievijas slavenībām. Nesen viņa atkal devusi iemeslu trīt mēles.

Pirms kāda laika fanus saskumdināja, savukārt nelabvēļiem lika smīkņāt Oļas atzīšanās, ka viņa jau vairāk nekā gadu iztiekot bez intīmām attiecībām. Pērn tika oficiāli šķirta viņas laulība ar Krievijas futbolistu Dmitriju Tarasovu, bet sportists ilgi neskuma un nesen apprecējās otro reizi.

Aizvadītajā nedēļā, viesojoties "Love Radio" studijā pie ētera personībām Denisa Kuročkina un Aleksandra Sokolova, Buzova atkal pārsteigusi ar vaļsirdību.

Vīrieši atgādinājuši Olgai par neseno atzīšanos, ka viņa jau vairāk nekā gadu iztiek bez intīmām attiecībām, un mudinājuši dziedātāju neturēt sveci zem pūra un atklāt precīzāku datumu, kad tieši viņai pēdējoreiz bijis sekss.

"Kāds tagad ir gads? 2018.? Man tas bija 2016. gada oktobrī. Es to iemainīju pret skatuves mīlestību. Man vajag, lai ir mīlestība, lai vēderā ir tauriņi," to, kāpēc tik ilgi jau atturējusies no seksa, izskaidrojusi Buzova.