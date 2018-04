Omānas policija ir veikusi divas 28 gadu vecumā mirušā zviedru dīdžeja Avicii, īstajā vārdā Tima Berglinga, autopsijas, un tajās nekas aizdomīgs nav konstatēts, svētdien ziņoja Zviedrijas sabiedriskā raidorganizācija SVT.

To SVT ziņoja, atsaucoties uz anonīmu policijas amatpersonu Omānā. Raidorganizācija vēstīja, ka Omānas varasiestādes devušas atļauju pārvest dīdžeja līķi uz Zviedriju.

Godinot Avicii, dīdžeja fani sestdien Stokholmā ievēroja klusuma brīdi.

Jau vēstīts, ka elektroniskās mūzikas leģenda Omānā nomira piektdien, 20. aprīlī.

Avicii bija veselības problēmas, kuru dēļ viņš 2016. gadā paziņoja par koncertturneju beigšanu. Jau vēstīts, ka dīdžejam bija pankreatīts jeb aizkuņģa dziedzera iekaisums, kuru veicināja pārmērīga alkohola lietošana.

2014. gadā viņam tika izoperēts žultspūslis un aklā zarna. Tāpat arī mediji vēsta, ka dīdžejs gadiem ilgi cīnījies ar alkohola atkarību. Pārmērīgas dzeršanas dēļ viņš divas reizes pat nogādāts slimnīcā.

Dīdžejs savas karjeras laikā sadarbojies ar daudziem populāriem māksliniekiem. Daži no viņa pazīstamākajiem hitiem ir "I Could Be the One", "Wake Me Up", "Levels" un "Hey Brother". Viņš divas reizes bijis nominēts prestižajai "Grammy" balvai.