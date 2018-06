Augsni diskusijai radījis Kivičs, kurš savā "Instagram" ievietojis foto ar domīgu sejas izteiksmi, kā arī ierakstam pievienojis pārdomas par lidmašīnām.

"Tik un tā nav skaidrs, kā cilvēks var 10 kilometru augstumā sēdēt dzelzs kastē un močīt uz priekšu ar 800 kilometriem stundā...Kā tas darbojas?" neizpratnē ir mākslinieks.

Arī Reiniks Kivičam atklājis, ka viņu urda tieši tas pats jautājums. "Es par to pašu esmu domājis. Tonnām smaga bundža ar spārniem atraujas no zemes un lido. It kā jau tehniski skaidrs, kā tas notiek, bet anyway, grūti aptvert," pārdomās dalījies Reiniks.

Diskusijā iesaistījies arī producents un komponists Gaitis Lazdāns, kurš šos jautājumus rosinājis apspriest pie dzēriena glāzes. "Šeit jau prasās pēc kāda vināra un nopietnas vakara diskusijas... skaidrā prātā to jau nevens nevar saprast!"

Kivičs arī pacēlis eksistenciālākas dabas jautājumu par pilotiem, tiesa, pagaidām viņam neviens atbildi pie ieraksta uz šo jautājumu nav sniedzis. "Galvenais jautäjums man vienmēr ir - vai pilots grib dzīvot?" taujā Kivičs.