Popmūzikas dīvas vārds komentārus neprasa. Noulzas kvēlākie pielūdzēji savu elku dēvē par "karalieni Bī", apbrīno visu, ko viņa dara, uzskata, ka viņa ir perfekta no matu galiņiem līdz papēžiem, un pat izvirzījuši teoriju, ka Bejonsa ir dievišķa būtne.

Savukārt aizvadītās nedēļas izskaņā notikušajā koncertā apliecinājusies senā patiesība, ka kļūdās arī labākie. Bejonsa uzstāšanās laikā skatītāju pūļa priekšā apgāzusies, un neskaitāmi aculiecinieki šo misēkli arī pamanījušies iemūžināt savos telefonos.

Kā liecina koncerta apmeklētāju uzņemtie kadri, neveiklo ķibeli veicinājusi Bejonsas māsa Solendža. Abas dziedātājas nav līdz galam sapratušās, un viņu apskāviens vainagojies ar kritienu.

Tiesa, slavenās māsas diezgan veiksmīgi izgājušas no situācijas. Abas kādu brīdi turpinājušas gulēt uz skatuves grīdas un tirinājušas kājas kā divi bezgala saviļņoti skuķēni.

Another fave moment was when Bey tried to pick up Solange and they fell lol pic.twitter.com/VWhkJqHXqS