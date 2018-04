Pasaulē notiek šausmu lietas, būtībā karš jau ir sācies. Civilie nogalina miermīlīgos ļaudis, lielvalstis bombardē citu teritorijas, saasinās savstarpējās attiecības starp valstīm, iedzīvotājiem utt. Acīmredzami 3 pasaules karš ir neizbēgams, jo ik gadu miljonus tērē ieroču iegādē, kaut kad jau tas viss ir jāsāk arī pielietot. Lielajiem gribās paspēlēt kariņu, kamēr pārējie cietīs. Turēsimies kopā, ne tikai vienas tautas iedzīvotāji, bet cilvēki kopumā. Mieru, mīlestību un saticību visiem visā pasaulē. ❤😭🖤

