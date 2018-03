Par kaimiņvalsts "zelta balss" īpašnieku dēvētais Nikolajs Baskovs , kuru daudzi arī uzskata par vienu no kaitinošākajām Krievijas šovbiznesa zvaigznēm, izdomā arvien jaunus veidus, kā likt par sevi runāt, un visbeidzot viņš, šķiet, pārspējis pats sevi. Estrādes mākslinieks plaģiātismā publiski apsūdzējis leģendārās britu rokgrupas "Black Sabbath" līderi Oziju Osbornu.

Interneta vidē nesen izplatīts video, kurā Baskovs uzrunājis Oziju, paziņojot, ka rokeris nozadzis viņa ideju. Kā sižetā skaidrojis Krievijas šovbiznesa spīdeklis, viņš pirms aptuveni gada devies koncertturnejā "Spēle". Tās reklāmas plakātu rotāja "zelta balss" īpašnieka daiļais ģīmītis, no kura viņš noņem masku.

Aprīļa beigās tiks dots starts Ozija pasaules tūrei "Celebrating 5 Decades Of The Prince Of Darkness", kuras ietvaros jūnija sākumā rokmūziķis viesosies arī Maskavā un Sanktpēterburgā. Baskovs piefiksējis, ka Osborna koncertturnejas plakāts ir līdzīgs viņa pirms gada notikušās turnejas reklāmai.

Arī uz Osborna plakāta iemūžināta mūziķa seja, no kuras tiek noņemta maska, un tas Baskovu tik ļoti apbēdinājis, ka viņš nolēmis rīkoties. Krievijas estrādes spīdeklis video uzrunājis Oziju un piedāvājis šo lietu izrunāt aci pret aci, kad rokmūziķis ieradīsies Maskavā.

Kā vēstījis Baskovs, viņš esot ļoti vīlies, ka Osborns izmantojis viņa reklāmas plakāta ideju, nepalūdzot atļauju. "Tu izmantoji manu ideju promo plakātam," video angļu mēlē apgalvo Baskovs. "Un tu ar savu šovu brauksi uz Krieviju, kur es esmu ļoti slavens dziedātājs, pat karalis," turpinājis Krievijas mākslinieks.

Sižeta noslēgumā Baskovs mudinājis Oziju padomāt par viņa sacīto un paudis cerību, ka abiem izdosies satikties dzīvē un šo situāciju pienācīgi izrunāt.