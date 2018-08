Моя дорогая @lopyrevavika ,я от всего сердца поздравляю тебя с Днём Рождения!!! Ты неповторимая , красивая и роскошная девушка, умная, образованная, избалованная вниманием и восхищением, но при этом остаёшься человеком с чистой душой и добрым сердцем !!! Я желаю тебе только того, что ты желаешь себе сама , так как сама знаешь, чего ты хочешь от жизни, любви и профессии !!! Счастлив идти рядом с тобой по жизни и мне уже даже не важно в каком статусе, главное, чтобы ты всегда была рядом, и я очень благодарен судьбе и тебе за всю твою любовь и заботу, что ты мне подарила и даже слёзы. А те эмоции, которые я пережил с тобой , они навсегда останутся в моём сердце!!! Будь счастлива , весь мир у твоих ног и пусть тебя всегда хранит Бог!!! ❤️💐❤️

