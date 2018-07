Abi kopā vērojuši Riannas uzstāšanos, un Kima kā jau īsta sociālo tīklu fane vienu brīdi aizrāvusies ar klipiņu filmēšanu.

37 gadus vecā Kardjašana uzņēmusi "Snapchat" īso video, bet, izrādās, ka tikmēr viņas vīra skatiens bija pievērsts citai sievietei. Visai neveiklo brīdi ātri vien pamanījuši sociālo tīklu lietotāji, kas metušies izsmiet situāciju.

"Tikai Rianna un Kanje var likt Kanje pasmaidīt," "Es vēlos, lai uz mani kāds skatās tieši tāpat kā Kanje skatās uz Rihannu," jokojuši tvitera lietotāji.

kim saw the way kanye was looking at rihanna and had to end that snap REAL quick 😭😭 pic.twitter.com/SD7WXM9lNR— 🍒 (@fentyy) June 28, 2018

I'm dead asf Kanye really moved his head so he could see Rihanna better, like Kim was in his way 💀💀💀😂 https://t.co/KzMTONX2p4 — .. (@Grandpappichulo) June 30, 2018

