Pugačova atceļ uzstāšanos; fani nobažījušies par viņas veselību

View this post on Instagram

Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная,но не смогу.Заболела.Леня,я тебя и твою музыку обожаю.Прости,что так получилось.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Nov 8, 2018 at 12:47am PST